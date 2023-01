Denis ROBCIS

Hussein dey

Arrivant du Camp du Lido pour HUSSEIN DEY Stage à la FRAD = CP1 dépanneurs autochars + permis PL, et HT et plus tard Moto. Moniteur instructeur dépanneur autochars. CA1 CS1 = Brigadier. CA2 + CP2 CS2 = Maréchal des Logis. Départ d'HUSSEIN DEY le 18 avril 1960 en permission libérable.