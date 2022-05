Denis VINOT

Saint leger pres troyes

je suis rentré a l'AVENIR MUSIQUE en 1962 j'avais 14 ans et j'en fais toujours partie et je suis devenu le président cette petite fanfare a étée crée en 1912 en 1922 elle avait 40 musiciens 1930 ==32 musiciens 1966 == 20 musiciens 1985 == 18 musiciens 2006 == 11 musiciens 2008 == 9 musiciens a ce jour nous recherchons musiciens clairons et trompettes d'harmonie (toujours d'actualité