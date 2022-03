J'ai toujours aimé le travail sur machines et je suis donc tout naturellement allé vers la mécanographie, puis sur les NCR33 à bandes perforées ... puis sur les premiers ordi OLIVETTI ( c'est là que j'ai connu Patrick ... puis l'AS400 d'IBM ... NORA ... avec du recul et quand je vois les banques d'aujourd'hui, la Banque Worms était une très Bonne Banque avec du personnel de qualité.

Marseille

Syndicaliste CGT et puis après 1968 CFDT quand la CFTC de l'époque est devenue CFDT. Délégué du Personnel, Délégué Syndical, DSN, membre du CE et du CCE et même au CA de la Banque Worms et membre du Bureau Fédéral de la CFDT Banques. D'inoubliables souvenirs, une part importante de ma vie avec de grandes joies et quelques déceptions aussi, mais c'est la vie ! :o)