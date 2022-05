Didier ARMAND

Le 1000 Watts - Publicité/service d'ordre/eclairagiste (Technique) - Nyons premiere experience dans le monde de la nuit avec cette petite structure qui m'a permis de prendre gout a ce monde particulier. m'occupant la semaine de la distribution et de l'affichage de la publicité pour les soirée prévues. En soirée filtrage et controle des entrées et la fin sur scene ou la j'ai commencé a m'éclater a créer des ambiances différentes suivant la couleur musicale.

Star3000 (Podium Fun) - Agent technique/eclairagiste (Technique) - Montpellier évolution au niveau structure , la nous passions du coq a l'ane et rentrions dans le vif du sujet puisque entreprise associée avec FUN radio la publicité était faite directement sur les ondes et les animateurs (DIDIER SINCLAIR entre autres)venaient le samedi soir en direct animer le hit avec distribution de cadeaux.pour ma part conduite du camion montage du matos et light-jokey.

Fanatic Music - Responsable technique/eclairagiste (Direction générale) - Nyons création de notre entreprise de sonorisation/animation ou en l'espace de 3 ans nous avons montés deux stucture complete pour les differentes soirée que nous realisions vu que pour une associations et des concerts le materiel n'est pas le même.trés bonne 1er année et le déclin des"discomobiles"est arrivées donc arrét et cloture de cette belle experience.

POMONA - Cadre technique (Technique) - Nimes Je suis exploitant transport j'ai en charge les 33 chauffeurs de POMONA NIMES et PERPIGNAN en ce qui consiste a l'élaboration des tournées et la préparation des marchandises qui si ratachent.De la gestion du parc véhicule et de ces couts enfin tout ce qui conçerne la logistique transport.