Didier BAISSIERES

En classe de Mme DUBOS de 1963 à 1967 (au château d'eau) puis en classe de Mr PERRIER (sur la place du bourg) de septembre 67 à juin 68 (sa dernière année d'activité) et classe de Mr ? de septembre 68 à juin 69.

Morcenx

Année scolaire 69-70 : 6ème I le premier trimestre, 6ème III le second trimestre puis 6ème II le 3ème trimestre ... pas déstabilisant !! ..., redoublement en 6ème année scolaire 70-71, puis 5ème et 4ème transition en 71-72 et 72-73