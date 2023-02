Didier BOYER

Les Coquelicots - Creil

Les Coquelicots - Creil fifres et tambours de creil avec Mrs GARNIER et CARDON et ma maman, Christiane FONTAINE/BOYER

Teenager's - Creil je ne me souviens plus des dates exactes, mais nous avions des activités comme le diplome des sauveteurs de l'Oise, loisirs divers, et accompagnements des personnes âgées ...

Aco Association Crématiste De L'oise - Liancourt secrétaire de 1986 à 1992 ( Vice-président dans les Alpes Maritime de 1992 à 1995 ) Président Oise de 1995 à 2006

France Adot 60 - Balagny sur therain MEMBRE ET TRESORIER

FEDERATION FRANCAISE DE CREMATION - Paris Vice-Président

A.c.a Association Crématiste Annecienne - Annecy Administrateur du Crématorium de la Balme de Sillingy Vice-président de l'association, plus précisément chargé de l'information et de la communication avec les médias et correspondante sur SEYNOD, voilà, c'est fini ..... ! après 30 ans de bons et loyaux services à cette cause, place aux "jeunes"