Didier GROC

"Le Picon" jardin public sur une hauteur qui dominait l école. Divers flash dont la cour d école, les 2 apparts où j'ai vécu, la télé noir et blanc d'un paysan qui vendait des œufs lorsqu on y allait en voiture, le vent qui faisait bouger les ampoules dans la rue le soir, mon premier mini vélo à Noël avec la neige et la découverte de l importance des freins...

Maternelle du Champs de Mars : située après la piscine. Un jardin public les séparaient. Aujourd'hui tout a disparu pour agrandir la piscine... Snif ! Des odeurs de nature, et d ambiance d'été gravées à jamais, une insouciance totale, Le rituel à la récré ? Remonter sans fin avec les pieds le sable qui entourait les arbres de la cour. C est fou comme mes centres d intérêt ont changé depuis...

Foix

CP Mlle Orientis- CE1 Mr Caillabard - Mes plus belles années- Les Rubettes, Vanina, Angie, C Jérôme, les Sparks (This town...) Carl Douglas (Kung-fu), Gainsbourg (Je suis venu te dire) tournent en boucle sur le T. disque squatté à la grande soeur. Le 1er jour en CP sera le dernier où ma mère m accompagne à l'école (la care devant les potes, en CP on est un grand)