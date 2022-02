Didier ROCHETEAU

Elève moyen bien malgré moi mais j'ai une pensée affectueuse pour Monsieur BORZEIX directeur de l'école à ce moment là en 1968. Je garde en souvenir la bonté et l'humanité de cet homme originaire du limousin. je pense avoir bien utilisé les enseignements reçux au cours de cette période. Mon ami Bruno tout petit était déja là pour les 400 coups.

Elève normal mais pas vraiment interréssé mais qui reviendrais volontiers en arrière. Je pense avoir étét un gentil garçon voir indiscipliné n'est ce pas Mr BUISSON gentil professeur d'anglais qui m'a prié de prendre la porte. Chose faite et j'ai croisé le Proviseur Mr Garrouste. Je me souviens de l'agrandissement des oreilles qu'il m'a greffé en allant chez le chef d'établissement. Sans rancune

La rochelle

J'ai une pensée affectueuse pour Mr BUISSON mon prof d'anglais ou je n'ai été assidu à ses cours, dommage pour moi cela m'aurez bien servi maintenant. J'ai aussi une grande estime pour Mr GANGLIEN prof de français et d'histoire. J'ai gardé un certain gout pour l'histoire de FRANCE surtout la période de la 1ère et seconde guerre mondiale.