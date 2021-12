Didier SALOU

BEP en contrôle continu sur 2 années. Echouage à 95% de ma promotion. Redoublement. Obtention du BEP et CAP Electrotechnique en passant l'examen par la voie traditionnelle.

Chartres

BAC PRO E.I.E Equipements et Installations Electrique. Nous étions 5 de la région de Vendôme à prendre la route. Laurent Mory, Thierry Navereau, Fabrice Malmert, Xavier Beaudouin, et moi. Nous avons passés de bon moment avec la promotion. Notamment en Italie du nors, voyage de 11 jours et dans les caves de Villiers sur Loir.