ECOLE FRANCAISE A TRIER - Trier (trèves) Mon père a été gendarme en Allemagne pendant 14 ans; mes frères sont nés à Berlin et mes soeurs et moi à Trêves (Trier an der Mosel ). Ma maman m'a inscrit en maternelle pour un essai (pas encore l'âge): il paraît que je bavardais trop avec les autres enfants donc j'ai été retiré de l'école (trop jeune je pensais que l'école était un lieu d'échanges... déception). On habitait "ZürmeienerStrasse" .

ECOLE GARROS - Langon Je me souviens de mon frère Pierre qui nous défendait des insultes provenant d'autres élèves (car nous venions d'Allemagne). On nous traitait de 'salles boches"... Pas grave, on devait impressionner... Merci Pierre!

ECOLE ANTOINE DE SAINT EXUPERY - Montigny lès metz J'étais amoureux de la maîtresse; elle avait une super voix et m'aimait bien aussi. Quand elle a été enceinte (pas de moi, bandes de pervers...) monsieur Lambour l'a remplaçée j'ai un jour apporté une magnifique carte de France et le maître ne me l'a jamais rendue : avis de recherche coco.

ECOLE SABLON LA SEILLE - Metz L'enseignant était M. Mertigny (hyper sévère et intolérant). J'aurais souhaité être élève de M. Daniels... Je sfais parfois des animations dans mon ancienne école en temps qu'Intervenant en Milieu Scolaire pour la SNCF; j'ai remarqué que certaines tables sont toujours dans les classes. A l'époque où je fréquentais cet école (route de Magny) les classes n'étaient pas encore mixtes...pas de bol.

Collège François Rabelais - Metz 6ème,5ème,4ème et 3ème dans cet établissement qui était le Collège Saint Bernard.

Lycée Professionnel Métiers Du Bâtiment - Montigny lès metz ...deux ans dans l'électrotechnique.