Didier THIERS

ASCOMETAL ALLEVARD - Ingénieur (Production)

Le cheylas

J'ai travaillé à l'aciérie sur le four électrique de 30 tonnes pour l'optimisation du procédé Toshin Steel. Grâce au travail des gens de production mais aussi des gens de maintenance, des records de production ont été battus et re- battus. Le savoir faire était là ! Ensuite il y a eu l'aventure de la métallurgie en poches et le passage à 3 brins de coulée continue. ... Gros souvenirs. Hélas le tra