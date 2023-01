Dimitri JOLLANT

Sao paulo

FESP est une entreprise qui fabrique et vend du matériel de sécurité pour travaux en hauteur et travaux électriques. Entreprise filiale du groupe français SICAME (Catu, Franklin, Forsond, ect...) FESP est une référence depuis près de 20 ans dans le domaine de la sécurité pour les travailleurs, au Brésil et dans toute l'Amerique Latine. fesp.br sicame