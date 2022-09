Dominique AUBERT

Institut First - Informaticien (Informatique)

Compiegne

- Conception et réalisation (C / C++) de logiciels ludiques et éducatifs destinés à des personnes handicapées (mentales, physiques, non-lectrices, de faible niveau de qualification ) et à leur encadrement. - Conception et animation de formation à l'utilisation de l'informatique et à la bureautique