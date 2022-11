Responsable d'une cellule "concours" qui avait en charge la préparation et l'organisation de concours de la fonction publique au niveau national. Notamment les concours des Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat dont le concours "externe" avec ses 12.000 candidats !! Bonjour l'organisation !! Mais très prenant........

Responsable du chantier "Reprise de données" du SIRH du ministère. Puis Chef de projet "Etude amont", Urbanisation et optimisation des flux inter-applications du domaine RH.

Cpii - Doso - Responsable du pôle "Système d'Information Transactionnel" et Directeur de projets du système d'information routière. (Informatique)

Saint medard en jalles

Responsable des équipes de Maîtrise d’œuvre sur les applications liées à l'information et Exploitation routières (Bison futé par exemple), les applications liées à la remontée de informations de construction, des enquêtes sur le logements neufs, du répertoires des logements sociaux et les applications du domaine de la pêche et de l'aquaculture.