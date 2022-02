Dominique BAGUET

Je n'ai jamais dépassé le stade de l'entrainement là bas et je suis parti définitvement parce qu'un orage a éclaté au moment de partir de l'entrainement et j'ai du faire tout le trajet en mode vélo sur ma mobylette jusqu'à La Chapelle après 2 h de foot. Terminé...Après un mois

Saint julien les villas

Ouh ! C'est dur, le vélo surtout quand on sait pas en faire...Faut mouliner, on part petit braquet quelques kilomètres et ensuite on passe les vitesses, comme une voiture...Sinon, c'est formidable...Quelle forme après...