Dominique BOZEC

Dcns - Direction Des Constructions Navales - Ouvrier qualifié charpentier fer (Production)

LORIENT

Rentré aux apprentis à la DCAN en 1967 , DFT de charpentier tolier en 1970 et début du travail sur les navires Marine Nationale .Départ vers la base de sous-marin de Kéroman en 1984.Présenté au concours de meilleur ouvrier de France en 1989 et sorti avec une médaille d'or , et présenté par la suite pour le poste de chef d'équipe coque . Retour Arsenal en 1996 et départ Amiante en 2004.