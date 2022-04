Paris

je travaille dans cette boutique depuis 24 ans., aujourdhui je mets mon travail entre parenthèse,pour raison de santé.je dois me préoccuper de moi et aller vers une double greffe de poumons afin de reprendre une vie presque normale J'ai été licenciée en octobre 2010. En invalidité de catégorie 2. J' ai eu une double greffe pulmonaire le 23 avril 2011. Depuis ma vie est beaucoup plus facile !!!!!