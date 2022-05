Saint etienne

à l'époque ce collège s'appelait lycée Simone Weil et avait 2 entrées une rue Michelet pour les 6éme et les 5émé et une entrée rue Gambetta pour les 4éme et 3eme à côté des Nouvelles galeries. 6eme6 ou 12- 5eme? - 4eme8 - 3eme8