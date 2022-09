Dominique VIENT

Angers

1 an d'ouvrage métallique. Merci au lycée d'avoir perdu mon dossier et à l'inspection académique de m'avoir trouvé une place en électronique ici en 1b'OM (tient ils se sont gouré c'est du métal !!) Pas grave j'ai rencontré de vrai gens et j'en garde un bon souvenir n'est-ce pas Volkan ?