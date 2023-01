Dominique VOET

ECOLE SAINTE MARIE - Halluin Le bâtiment du fond aujourd'hui a disparu et ma première enseignante qui m'a "arraché" aux bras de ma mère et m'a félicité d'un travail bien réalisé en le "détricotant", il s'agissait d'un modèle à reproduire dans une plaque à trous avec fil à enfiler. Quand j'écris ce texte,je revois la scène mais pas son visage et j'ai oublié son nom.

ECOLE SACRE COEUR - Halluin Peu de souvenir si ce n'est la cour comme terrain de foot... et les frères maristes pour alimenter par grand froid une glissoire régal des enfants.

Collège Sacré Coeur - Halluin J'ai connu la création du collège. Comme je me plais à raconter "ils" ( les frères maristes ) ont créé une classe à la fois pour m'accueillir... Point d'orgue pour un ado, la mixité avec une barrière au milieu de la cour pour séparer les garçons et loes filles. Si, si vous ne rêvez pas.

Lycée Industriel Et Commercial Privé - Tourcoing J'ai fait un bac F1 ( construction mécanique ) car je voulais enseigner la techno et le dessin industriel. J'ai enseigné ces matières 4 ans puis je me suis dirigé vers le primaire et ça m'a plu encore plus ! J'y suis resté

Collège Sacré Coeur - Enseignant - Halluin Après un an d'industrie... On rentre dans un autre domaine. J'enseigne à l'endroit où j'ai été élève. La DDEC est venu me chercher pour assurer les cours de techno. J'y enseigne "accessoirement" les maths. Ces 4 ans, un régal avec une rencontre géniale: Jean-Luc Vermeersch trop vite disparu. J'ai gardé avec Thérèse, sa femme, de très bons contacts.

ECOLE SACRE COEUR - Enseignant - Halluin Après 4 ans en collège je m'essouffle. C'est trop répétitif. Je décide avec la DDEC de rejoindre le primaire. Je vais entamer une longue carrière très riche en découvertes. Je me régale, et ce n'est qu'un début.

ECOLE NOTRE DAME DES FIEVRES - Enseignant - Halluin On vient me chercher pour assurer la classe de CM2. 18 élèves au début, je m'ennuie un peu d'autant plus que je fais la rentrée à "4 pieds", je me suis cassé la maléole péronaire aux "France" de semi marathon au premier kilo mais je termine quand même à la 2445 ième place sur 4654. J'espérai rentrer dans les 500 premiers. Je reste jusqu'en 2000 dans cette école que je quitte, avec regret...