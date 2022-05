Dydier DEFAYE

Clamart

j'étais pensionnaire de cette pension dont le directeur était Mr dion et les pions les fils dion. j'y suis resté 4 ans. la 1ère année quand ma mère me deposait je rentrais par la porte principale et je ressortais par la porte de la cour. après je m'y suis habitué et même j'avoue que ce fut 4 de mes plus belles années.