Edgar HIRSCHLER

Peinture Armand Kunzelmann - Apprenti (Autre) - Hesingue Peintre vitrier applicateur, façade, intérieur, extérieur,etc...

Horticulture Kappler Marcel - Apprenti (Autre) - Saint louis Culture et production de fleurs annuelles bisannuelles et plantes vertes. Cultures principales: Géraniums et cyclamen, primevères, etc...

Horticulture Zambach Raymond - Employer professionnel Floriculteur (Autre) - Hesingue Production florale et vente,arrangement floraux,coupes florales,etc...

PAYSAGISTE GARTENBAU SCHNEIDER - Paysagiste professionnel (Autre) - Bale Entretien Espaces verts et cimetières, création paysage privatif et commercial,piscine, préparation en pépinière, etc...

PAYSAGISTE GARTENBAU SCHIFFLER - Paysagiste (Autre) - Sarrelouis Entretien Espaces verts et cimetières, création paysage privatif et commercial, etc...

Horticulteur Bruno Weber&sohn - Horticulteur/Floriculteur/Vendeur (Autre) - Riehen Soins matinal du patron de 80 ans handicapé moteur et son chauffeur. Je m'occupais principalement de la production en culture florale création d'arrangement et coupes florales et de la vente. Occasionnellement: j'aidais en apprenant dans la spécialisation de travaux de réparation des stades de Tennis en Suisse.

Magasin De Fleur Grünne Dümme - Chauffeur Livreur Installateur d'hydroculture (Autre) - Bale Principalement vente chauffeur livreur.Occasionnellement installateur d'hydroculture en Suisse chez des clients,etc...

Entreprise Horticole Meyer&söhne - Culture Florale (Autre) - Bale Production culture florale et création d'arrangement décoratif, etc...

FRIEDHOFAMT BASEL STADT - Entretien espace vert parc cimetière de Riehen (Autre) - Riehen Plantation des tombes, tonte,taillage haies, poser des dalles, et entretien des espaces vert du plus grand grand parc cimetière, création d'arrangement pour les tombes, désherbages, sortir des vielles urnes et peintures, etc...

Magasin Vert Centre Commercial Rond Point - Vendeur (Autre) - Saint louis Essai de travail en grande surface, mais ma santé m'oblige d'arrêter!

Mairie De Blotzheim - Employé Technique Jardinier d'entretien (Autre) - Blotzheim Principalement d'origine j'étais le "seul responsable des plantations florales" de la ville de Blotzheim avec mon ami Esaü LELEVEY comme seconde main. Et je m'occupais aussi des poubelles municipales, et des travaux d'espaces verts divers communaux.... Travaux d'onze année comme employé à mis temps.