Edouard KASPRZAK

Wittlich

ATELIER Régimentaire du 16èmes RA: Incorporé le 2 septembre 1965. arrivé Wittlich le 3 Septembre,suivie de 2 mois de classe et stages a KAISERSLAUTERN de Novembre a fin février 1966. Et de Mars 66 a Décembre 66 De permanence a l'atelier régimentaire et employer comme électricien engins blindé et pompiste, électricien auto, Remplacement du Magasinier.