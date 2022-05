Elisabeth BOURDON

Les années les plus éclatées de ma vie (militantisme, philosophie et grosses rigolades)

Nanterre

A vrai dire, j'ai commencé par l'allemand - que j'aimais beaucoup - mais l'ambiance élitiste et coincée m'a finalement poussée à faire de l'anglais. J'ai toujours aimé les langues, et je m'étais ajouté des options latin et danois. J'ai appris l'espagnol "sur le tas" et je me débrouille encore un peu. Maintenant j'apprends le turc toute seule, où avec des amis à Chypre nord.