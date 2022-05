Vienne

ABC est une association destinée à réunir des francophones de toutes origines, de leur faire connaître l'Autriche ancienne et actuelle, de faire pratiquer la langue parlée et écrite avec concours d'écriture, d'orthographe, séminaires littéraires, promenades et excursions guidées dans Vienne, en Autriche et CZ, SK, H,D, soirées conviviales, etc...