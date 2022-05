le prof que j'ai le plus aimée est monsieur Stéphanie et je suis déçu qu'il soit parti à la retraite avant de l'avoir revu

les années lycées était les plus amusante et les amis que j'ai garder me son précieuse

Saint denis

la Fac je conseil à tout le monde d'y faire un passage on y rencontre des gens intéressant et on a l'impression de voir enfin le monde et d'être libre en plus d'y rencontrer des amis super