Elisabeth DELHOMEL

Madame Moreau (prof de mathématiques) m'a traumatisée. J'étais nulle en maths et tétanisée à l'idée d'aller en cours. Monsieur Chabot en histoire-géo était génial!

Beauvais

Seconde 19 ; Première B7 ; terminale B5. Bonnes copines : Nathalie Gallier et Florence Aguado ; Bons copains : Laurent Noël et Frédéric Pizzo et les autres de première B5.