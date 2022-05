Elise ROUYER

Organisation des dédicaces salons et librairies, et animations en bibliothèque en relation avec les auteurs Prêt d'expositions Participation aux événements (salons, soirées de lancement,...)

Editions Futuropolis - Secrétaire d'édition (Autre)

Paris

SECRÉTARIAT D’ÉDITION 2012 - 2017 Suivi éditorial du catalogue / suivi administratif et commercial/ community management ASSISTANTE PRESSE ET ADMINISTRATIVE 2009-2012 Assistanat presse et événementiel / assistanat responsable droits étrangers / ventes directes / responsable accueil et intendance