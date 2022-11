ECOLE SAINT JEAN SAINTE THERESE - Rennes 3 années de maternelle où j'étais bien, même si du fait de mes longs cheveux épais, les chignons que ma petite Mamie me faisait, étaient aussi gros que ma petite tête d'enfant. J'y ai rencontré celle qui je le pensais , allait être mon amie d'enfance "pour la vie" et puis la vie m'a appris qu'on ne peut compter sur personne, sauf sur soi-même. Dommage !!!

ST JEAN - Rennes

ECOLE SAINT JEAN SAINTE THERESE - Rennes CHRORALE AVEC SOEUR GERMAINE SUPERS SOUVENIRS. D'AILLEURS J'y AI INSCRIT MA FILLE EN 1993 !

Collège Sainte-thérèse - Rennes 2 années géniales...1er spectacle créé par MARTINE (prof de sport de son état) choré de jazz sur la musique : PAPA WAS A ROLLING STONES DE "THE TEMPTATIONS" grand moment !! Puis choré avec mes meilleurs copains : P.GUEDARD à la guitare (en carton!) E.VIEILLEROBE à la basse G.KARRADEC à la batterie. et enfin S. LE DIOLEN déguisée en ANA (la blonde) moi en AGNETA la brune = ABBA On a essayé ...

Collège Adoration - Rennes Là c'est l'internat : j"ai dû trop chanter WATERLOO tout l'été et çà a dû lâsser!!! Au début DUR DUR! et puis mon 1er Amour (très très platonique . sniff!) Mais, heureusement il y avait mes amies : Julie, Caroline,Béatrice, Isabelle, Annie et franchement on s'est bien éclatées. Trop sans doute car j'ai repiqué (hic) c'est pas ma faute les maths c'était pas mon fort(toujours pas d'ailleurs)!

Lycée Saint-martin - Rennes Pas grand chose à dire.... de sympa en tous cas ! Car comment un établissement scolaire , digne de ce nom, peut-il se permettre de faire payer à un élève les erreurs passées de ses parents presque 16 ans plus tôt ??? Inadmissible. J' ai ,de par ce fait, quitter mes amis et changer de collège. La beauté du site ne fait pas tout ......

Lycée Sainte-geneviève - Rennes C'est là, que j'ai fait la plus grosse c....... de ma vie : ne pas me présenter le jour du bac !!! C'est pas grave car 10 ans après je me suis rattrapée. Et maintenant j'ai bac + 2 ! Et toc........