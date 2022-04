Emilie BONNEAU

Spar Amdel - Commerciale (Commercial)

Dublin

Se retrouver la seule à parler français ds un pays qu'on ne connait pas et être au contact toute la journée des clients qui ont un accent impossible à comprendre c le meilleur moyen de progresser, même si c super dur au début ça vaut vraiment le coup de s'accrocher!!! Mentalités et modes de vie totalement différents mais très enrichissant. Super expérience, aucun regrets.