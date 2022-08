Test d'aptitude S1I1G1Y1C1O1P2 + 19/20 aux épreuves écrites, deuxième au centre de sélections sur plus de 1500 appelés. J'ai donc logiquement choisi de servir au sein de la Gendarmerie Nationale.

Les balbutiements de l''informatique, la grande époque, celle où tout était à faire et où tout coûtait une petite fortune. J''étais le roi. Merci à Christian Tribout et Marc Bernard qui ont cru en mes compétences.

Informaticien de la grande époque depuis la gestion de projets à la recette en passant par la mise en oeuvre et la gestion du budget (1M de francs annuels). GPAO, CAO, Comptabilité, Payes, Pointage, . . . + mise en place des procédures aux normes Iso 9006 de l''Entreprise + audits annuels. Le bonheur à l''état pur.

Suresnes

Le sourire avant tout, face aux larmes et aux grincements de dents des clients. Je travaille au Service Desk (ITIL), lieu d''épanouissement et de rencontres. Je distribue ma joie de vivre et mon optimisme au fil de mes rencontres. Mes clients partent toujours avec le sourire.