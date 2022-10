Brunoy

je suis arrivée en 1976 et était élève de Me DANION en 7ème Puis au collège dès la rentrée1977; J'ai redoublé ma 4ème et me suis retrouvée dans la même classe que ma jeune soeur Bénédicte;puis j'ai quitté le lycée en première et eu mon BAC à Melun