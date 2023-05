Eric BALMONT

AT chez THALES AVIONICS (2000) AT chez EADS LV (2001)

AT chez Rockwell Collins France (2002-2005) AT chez Airbus France (2006) Cellule certification

Responsable des activités contrôles pour les systèmes d'air des avions russes et chinois (Super Jet100 et ARJ21).

-Responsable des activités tests et specification sur la gamme Large Displays (AW et HAIG) -Responsable des tests sol pour C130 France - Responsable projet installation ADS B out C130 Maroc

Aviage Systems - Pr System Engineer CNS (Comm Nav Surveillance) (Technique)

Toulouse

- Lead CNS activities for replies to RFP for new avionic suite