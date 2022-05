BUT INTERNATIONAL - CONSEILLER EN VENTE MEUBLE ELECTRO MENAGER MULTI M (Commercial)

Emerainville

J'ai travaille a but NANTES ancien magasin VENDEUR MEUBLES j'ai travaille a but st clodilde ile de la REUNION CHEF DE RAYON ELECTRO MENAGER MULTI MEDIAS j'ai travaille a but CORBEIL ESSONNES VENDEUR ELECTRO6MENAGER ET HIFFI J'ai fait l'ouverture du magasin but ST GENEVIEVES DES BOIS