Eric DUBUISSON

pas grand chose a part trié des boulons et des vis toute la journée et jouer du balais en préaprentissage électrique !!!!

CPAM DE PARIS - Employé tri et écriture contrat de 6 mois (Administratif)

Paris

dans le 13 ème bvd massena je me souvient de roger un antillais super sympa ,de marcelle partis a la retraite cette même année, et tous les autres collègues super sympa qui on tous fait pour que je garde mon poste .