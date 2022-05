Eric ENAULT

A cette époque je faisais de la gymnastique et je ne me rappelle que de Nathalie Hermann...

Torcy

Seulement 3 noms me reviennent : Sandrine Matécade (j'étais fou amoureux mais empoté), Lu cette Kritari (super sympa et rigolotte) et mon meilleur pote Hacène Rabhi... Ma prof de français aussi : Mme Rey; elle m'a fait aimer la philo !