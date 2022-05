Eric GASPARD

Dakar

J'étais personnel d'escale aérienne, je chargeais et déchargeais les avions, je participais à l'accueil des équipages des avions de transport et des avions de chasse. Tout ça au sein d'une équipe sympa et soudée. J'ai aidé le mécano de l'escale dans sa tache pour l'entretien des matériels. J'ai passé mon permis grue et je montais les hélicos qui arrivaient par avion.