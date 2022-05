Eric GIBOT

Clermont ferrand

apres le PEG auprès de la 11 ème, CTG 88/10, affectation à la 4 Cnie de combat en tant que CPL, puis PESO et obtention du grade de SGT auprés de la 3 section (jamais la dernière, malgré nos retards en matièee de physique face aux 2 autres, et surtout, 1 MOIS DE RELEVE A BERLIN, JUST AVANT LA CHUTE DU 'MUR', DONC EN PERIODE DE GUERRE ! que de souvenirs, pour ceux qui y étais: j'ai quelques photos !