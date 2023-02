Eric HERTGEN

30eme Groupe De Chasseur - Militaire (Autre)

Luneville

J ai fais mes classe a Lunéville au quartier la barroliere puis mécanicien 2 B a la compagnie CCAS sous le commandement de mon adjudant préféré mr Jacques Descombes celui a qui je dois tous aujourd’hui .Clui qui ma remis sur le droit chemin. pendant cette période j ai appris a réparé et surtout a remettre en état des char AMX 13 canon et VTT .Je n oublierai jamais c est merveilleux moment en man