Eric LENOIR

Quatre ans, c'était long. Que de conformisme et d'occasions d'éveil manquées.

Deux ans de liberté et d'expansion. Une seconde exceptionnelle. Si vous voulez palper l'ambiance de ce lycée, voyez Douches Froides d'Anthony Cordier. En plus, c'est un film magnifique sur l'adolescence.

La tôle. L'impression d'être un siècle avant dans un monde digne de l'Espagne de Velasquez. Pions professionnels imbus de leur pouvoir et se haïssant eux-mêmes, racisme et xénophobie à tous les étages, profs déliquescents. La bétise au front de taureau régnait. Heureusement quelques uns avaient allumé la lumière (Bony, prof de français exceptionnel, le cher Hervé Gourgeon, ...)

Bordeaux

Je n'ai pas gardé de cete école, qui ne correspondait pas à mes aspirations, le meilleur souvenir. Il me reste le souvenir de l'enseignement hors norme et marquant pour la vie de Bernard Favre et la découverte de l''Amérique, ce qui n'est quand même pas rien.