CENTRE REGIONAL DE GERIATRIE - DRH (Ressources humaines)

Chantepie

Fier d'avoir travaillé au CRG, établissement construit par mon père, le meilleur patron dont on puisse rêver. J'y ai appris que c'était finalement facile d'être le fils du patron quand on fait son job avec sérieux et pour le bien de tous. Je salue ceux qui avaient craché dans la soupe après le départ de mon père , ils s'en sont vite mordu les doigts...