Eric MARTIN

GEstion de la billeterie et des recettes du Conservatoire de musique

Gestion des litiges avec les fournisseurs français et internationaux du Bureau d'Achat Marée

Entreprise de commerce international. Importation de produits de la mer et exportation de matériel pour la pisciculture

Entreprise spécialisée dans la confection de matériel électronique destiné à l'aviation civile et militaire. Une de mes meilleures expériences

ALTREL EOLANE - Opérateur de stock (Autre)

Roncq

J'ai commencé dans cette entreprise en 2008 à la compta en tant qu'intérimaire. J'ai été rappelé plusieurs fois. Depuis un an et demi je travaille au magasin où je m'occupe des stocks. Et depuis le 1er septembre 2011, je suis embauché. Dans un premier temps, je suis en CDD, qui débouchera logiquement sur un CDI.