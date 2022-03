Eric MURET

Colonies de Juillet et Août 1983 - animations d'activités Découverte de la Montagne : Pont d'Espagne et Cirque de Gavarnie

Hôtel ** Le Mikégé - Gérant hôtelier (Autre)

Riom

Accueil et réception de la clientèle, serices bar et petit-déjeûners, facturation et encaissement séjours, gestions bancaire et du personnel, Hôtellerie-conseil et Zéro Défaut CCI Riom ; Secrétaire Général du syndicat hôtelier local FDSH-FNIH. Signature d'une convention d'hébergement d'urgence avec la Ville de Riom, le CCAS et les Sapeurs Pompiers de Riom (Pierre-Joël Bonté, Maire)