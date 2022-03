Développement de logiciels de gestion de stock en C interfaces via SQL à des SGBDR

Conception, déploiement et maintenance des systèmes informatiques embarqués

Conception, installation et maintenance des systèmes d'informations de commandement et d'aide à la décision de la marine nationale

Conception, intégration, déploiement et maintenance des systèmes d'informations opérationnels de la marine nationale

Responsable des installations réseaux nouvelles Chargé de la maintenance et du maintien en condition opérationnel des installations existantes Changé de l'intégration et de la maintenance des équipements de chiffrements

AMF TOULON - Chef de secteur informatique (Informatique)

Toulon

Administrateur réseaux et systèmes Responsable de l'équipe "maintenance et dépannage" Maintenance et évolution du SI