AU PAIR IN AMERICA - Maryland

Champs Lis Internatonal - Employée de service communication (Communication) - Pekin Coordinatrice des affaires internationales dans une entreprise chinoise (Pékin) vendant des droits de films. Je m’occupais de la communication entre entreprises occidentales et les parties chinoises, des contrats (en anglais) avec les sociétés de distribution, des dossiers pour différentes organisations, de traduction et de recherche d’information. Tous mes collègues étaient chinois.

Traductrice Freelance - Traductrice freelance (Profession libérale) - Beijing Work with Chinese clients as well as US and European clients. I specialized in the audiovisual field. I have translated English and Chinese movie scenarios, Chinese film subtitles, and dubbing for Chinese TV series.

Art Genesis - Organisation de festivals de cinéma (Communication) - Pekin - 1st to 4th editions of the EU Film Festival in China (2008 to 2011) for uniFrance films and the french Embassy in China - 6th to 8th editions of the French Panorama in China (2009 to 2011) for the EU Delegation in China