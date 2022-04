Abondance

J'ai été embauché par Mr Jean Sallé comme comptable en remplacement d'Isidore Brobst, frère d'Alain (Chef de chalet). Puis je suis devenu Directeur administratif au départ en retraite de Mr Sallé. J'habitais le chalet "Vieil Ermitage" avec les professeurs : Alain et Irène Guilloton, Sylvaine Vuarlot (Miss), M-Claude Montaz, Philippe Cassez etc... Je me suis marié et 3 enfants sur 5 sont nés à Thon