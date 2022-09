Etveer ONCE

Zettler Belgique - Employé Technico-commercial (Commercial) - Bruxelles Rédaction et suivi des offres. Vérification cahiers des charges et métrés. Détection incendie et signalisation hospitalière.

Vibo Belgium Nv - Délégué Technico-commercial (Commercial) - Haasrode Prospection et vente Wallonie et Bruxelles. Moteurs, ventilateurs et capteurs.

KELATRON SA - Délégué Technico-commercial (Commercial) - Bruxelles (forest) Prospection et vente Wallonie et Bruxelles. Capteurs, convertisseurs, régulateurs et calibrateurs de mesure.

KONE BELGIUM SA - Conseiller Technico-commercial (Commercial) - Bruxelles (forest) Négociation et suivi de contrats d'entretien. Modernisations d'ascenseurs

Eurolux Sa - Technicien SAV (Technique) - Wavre Réparation et entretien de périphériques POS pour PC

Lapperre Sa - Technicien SAV (Technique) - Groot bijgaarden Assemblage, réparation, entretien et réglage d'aides auditives.

Mobistar Sa (Orange Group) - Back Office Agent (Autre) - Bruxelles Helpdesk 2e niveau Téléphonie mobile.

Société Européenne De Neuromimétisme - Délégué Technico-commercial (Commercial) - Bruxelles Vente, suivi et formation des utilisateurs. Logiciels de gestion pour secteur agricole.

Bmco Sprl - Assistant technique et commercial (Informatique) - Jodoigne (melin) Création, modification et mise à jour de sites internets dynamiques sous Joomla.

Cinémathèque Royale De Belgique - Assistant Informatique (Interim) (Informatique) - Bruxelles Interim. Mise à jour et modification du site Internet, helpdesk, solution aux problèmes matériels et logiciels, info aux utilisateurs.

Eutronix Sa - Technicien de maintenance (Technique) - Wavre Réparation et installation de système POS pour PC

Sr Com Sprl - Technicien télécom (Technique) - Bruxelles - Entretien, maintenance et adaptation d'une installation téléphonique. - Dépannage sur site de bornes interactives.

Vivaldis Interim - Technicien (Technique) - Bruxelles - Dépannage sur site de bornes interactives - Installation de materiel de téléphonie - Maintenance et mise en oeuvre de materiel de visioconférence