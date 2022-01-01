Résultats examens 2022

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Parcours

Parcours scolaire

  • ECOLE PRIMAIRE BOIS RICHARD

     -  L'hopital

    DIRECTRICE DE L'ECLE MATERNELLE Mme ACKENTASCH avec ASSISTANTE Mme HENRIETTE ORDENER ECOLE PRIMAIRE DIRECTEUR ET INSTITUTEUR PRINCIPALEMENT MR PHILIPPS PIERRE

    1952 - 1960

  • College D'enseignement General

     -  L'hopital

    JE SUIS RENTREE EN SEPTEMBRE 1963 DIRECTEMENT EN 5eme APRES AVOIR REUSSI LE CERTICAT D'ETUDES FIN DU CYCLE PRIMAIRE MR GABRIEL ETAIT LE DIRECTEUR AVEC COMME PROFESSEURS MRS MUTZ , ANTOINE , BASTIAN , BELLION , Mme WEISSDORFER , SUIVI DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DURANT 3 ANS A SAVOIR 5eme,4eme et 3eme AVEC REUSSITE DU BEPC

    1960 - 1963

  • Lycée Professionnel Charles Jully

     -  Saint avold

    EFFECTUER LA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE A CHARLES JULLY EN SEPTEMBRE 1963 AU SEIN DU LYCEE EN FIN DE CONSTRUCTION SECTION SECONDE ELECTRONIQUE EN 1963 LE LYCEE EFFECTUEE LA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE AVEC MR MATTHIEU COMME DIRECTEUR ET MR SCHNEIDER COMME SURVEILLANT GENERAL

    1963 - 1966

Parcours club

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Eugene KILLIAN

  • Vit à :

    L'HOPITAL, France

  • Né le :

    29 mai 1946 (76 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Profession :

    Retraite de la Plateforme Chimique de CARLING

  • Situation familiale :

    marié(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :