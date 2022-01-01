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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE PRIMAIRE BOIS RICHARD- L'hopital
DIRECTRICE DE L'ECLE MATERNELLE Mme ACKENTASCH avec ASSISTANTE Mme HENRIETTE ORDENER ECOLE PRIMAIRE DIRECTEUR ET INSTITUTEUR PRINCIPALEMENT MR PHILIPPS PIERRE1952 - 1960
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College D'enseignement General- L'hopital
JE SUIS RENTREE EN SEPTEMBRE 1963 DIRECTEMENT EN 5eme APRES AVOIR REUSSI LE CERTICAT D'ETUDES FIN DU CYCLE PRIMAIRE MR GABRIEL ETAIT LE DIRECTEUR AVEC COMME PROFESSEURS MRS MUTZ , ANTOINE , BASTIAN , BELLION , Mme WEISSDORFER , SUIVI DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DURANT 3 ANS A SAVOIR 5eme,4eme et 3eme AVEC REUSSITE DU BEPC1960 - 1963
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Lycée Professionnel Charles Jully- Saint avold
EFFECTUER LA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE A CHARLES JULLY EN SEPTEMBRE 1963 AU SEIN DU LYCEE EN FIN DE CONSTRUCTION SECTION SECONDE ELECTRONIQUE EN 1963 LE LYCEE EFFECTUEE LA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE AVEC MR MATTHIEU COMME DIRECTEUR ET MR SCHNEIDER COMME SURVEILLANT GENERAL1963 - 1966
Parcours club
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Raquette Club De L'hôpital- L'hopital 1985 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Eugene KILLIAN
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Vit à :
L'HOPITAL, France
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Né le :
29 mai 1946 (76 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
Retraite de la Plateforme Chimique de CARLING
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2