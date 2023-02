INEUM CONSULTING - Assistante de direction (Autre)

Neuilly sur seine

(ex-Deloitte Consulting) Assistante du responsable de la practice Media, Communications & Technologies depuis 2004. De 1999 à 2006 : Assistante du responsable de la practice Financial Services et Directeur Général De 1997 à 1999, assistante au sein de la practice Reengineering for Operations puis assistante du responsable de la practice Telecom & Financial Magement