Evelyne MONGE

Présidente, organisation de concerts de musique de chambre en partenariat avec la ville de Bordeaux, le conseil général et les communes de la Gironde. Participation à l'Eté Girondin durant cette période. Rencontres fabuleuses, apprentissage de la musique, des métiers de la communication, etc.

Très connue, je ne la décrit pas. Elle me conseille sur les refuges et la nidification dans les jardins. Propose beaucoup de stages et de journées découvertes. Je ne suis pas anti chasse...

Association sérieuse et particulièrement efficace, de la Pointe du Verdon au Bassin d'Arcachon, dans tous les domaines qui touchent à la nature et à la défense de la loi littoral

Une autre façon de voir et d'imaginer notre avenir dans les jardins et dans notre assiette. Association au rayonnement mondial !

Pour la défense des marais et de la nature en Médoc. Un groupe de jeunes organisateurs très sympathiques et efficaces sur la région

Depuis décembre 2008 je suis marraine d'un petit Mickaël de 3 ans et 3 mois. Sa maman est de Côte d'Ivoire. Il a une sœur jumelle et une petite sœur de 14 mois. Mon compagnon et moi le prenons un mercredi et un weekend sur deux. L'objectif étant, dans la durée, de lui offrir les meilleures chances dans la vie. J'espère que sa jumelle trouvera bientôt un parrain...